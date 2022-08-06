高齡98歲的羅菊初獲選「晶鑽爸爸」。（洪榮志攝）

「他們是我的責任，不是我的包袱！」74歲的郭文献長期照顧1對智商只有1歲的重度智能障礙兒女。45歲的大女兒不時癲癇發作跑急診，如今更無法走路；35歲的兒子也因視力障礙看不清，完全無行為能力；協助照顧兒女的妻子，更在8年前病逝，對他造成重大打擊。不過，郭文献卻未曾埋怨命運對他不公平，仍勇敢扛起身為父親的責任。

父親節將至，台南市政府6日表揚49位各界推薦的父親代表中，榮獲「勇者爸爸」的郭文献，故事十分感人。出生大內的他，1977年欣喜迎來大女兒小芬時，卻發現女兒2、3歲還不會走路，直到6歲才踏出人生第一步。10年後弟弟小瑋報到，也出現與姊姊同樣的狀況，醫生評估2姊弟均為重度智能障礙後，郭文献的人生考驗才正式拉開序幕。

30多年來，郭文献雖忙於跑業務，但仍親力親為照顧兒女的生活起居，陪伴他們成長，還會到學校伴讀。小芬18歲第1次癲癇發作跑急診時，妻子也罹患乳癌，小瑋更是完全無行為能力，郭文献家裡、公司、醫院三頭燒，卻不曾埋怨命運。

2014年郭妻癌症復發離世，對郭文献造成重大打擊，但他告訴自己不能倒下，否則「孩子怎麼辦？」

「孩子是我的福報！」郭文献眼中帶著淚光表示，身為父親無法讓孩子身體健康，是自己的責任；但也為了照顧孩子，他更要努力保持健康。這份最單純的父愛，令人感動。

至於98歲的「晶鑽爸爸」羅菊初，則是接受表揚的父親代表中，最高齡的一位。他早年隨著國民政府部隊來台，光復後待在嘉義農場墾荒，婚後育有1男1女。雖然生活艱苦，但他卻常對子女說，「人雖窮，志不能窮」，還以身作則教導子女只要有能力，見到有需要幫助的人不可以忽視不管。羅菊初一生勤儉持家，出門在外連1瓶涼水都捨不得花費，無私奉獻家庭，獲獎實至名歸。