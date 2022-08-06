農保喪葬津貼15萬3000元自1989年農保條例施行以來未曾調整，現在平均25萬到30萬的治喪費，讓許多老農的人生最後一段路也難保有尊嚴。對此，雲林縣長張麗善今(6日)在臉書分享，昨(5日)與雲林20鄉鎮市農會、農民代表、勞動部勞保局等相關單位會面討論，呼籲中央加速修正農民健康保險條例第40條第一項農保喪葬津貼！

張麗善認為，在台灣當農民真的不容易，要面臨大陸進口禁令、極端氣候、農藥肥料漲價、缺工等煩惱，還要擔憂喪葬費不足給子女添麻煩。然而，農保條例民國78年開始施行，參照消費者物價指數（CPI）近33年增幅比率達69.93%，農保喪葬津貼理應隨之調整為26萬，加上近一年通貨膨脹率超過3%，額度應該要再提高。

對此，張麗善昨與雲林20鄉鎮市農會、農民代表、勞動部勞保局與中華民國農會保險部等單位會面討論，呼籲中央加速修正農民健康保險條例第40條第一項農保喪葬津貼，從原本15個月（15萬3千元）提高至30個月（30萬6000元）。

由於農民反映這項訴求已久，張麗善懇切期盼中央正視，儘快回應農民對權益的期待。