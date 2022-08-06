今日上午高雄市長陳其邁出席高雄市第47屆模範父親表揚大會，面對媒體聯訪時，媒體詢問關於楠梓產業園區將於明天舉行動土典禮，陳其邁表示，楠梓科技園區即將動土，台積電也在園區設廠，台積電設廠每年產值1500億，提供1500個工作機會，開啟高雄產業轉型最重要的樞紐地帶。

台積電將於高雄設立生產7奈米及28奈米製程的晶圓廠，預計2022年動工，2024年開始量產，陳其邁1日受訪表示，照表定時間這個月動工，詳細期程還在協調，原則上就是在這個月。

陳其邁今日指出，明天台積電所在的地點楠梓科技園區即將動土，原來整治要花25年的時間，市府用最快的時間來進行褐地開發，會在園區建構一個生態公園內的科技園區，結合整個高雄綠廊帶，也因此從後勁到半屏山到左營國中、蓮池潭、洲仔濕地串聯在一個高雄市生態公園裡面的一個開發，來讓高雄的產業能夠順利的轉型。

陳其邁說，預計每年的產值兩座廠大概達到1500億，可以創造1500個就業機會。不僅是我們在半導體高階的製造，或者是也因應在台南到高雄科技走廊的逐漸成形，台積電在楠梓科技園區的設廠，將會開啟高雄產業轉型最重要的一個樞紐地帶。