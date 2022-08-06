立法院副院長也是民進黨台中市長參選人蔡其昌6日到母校東海大學舉辦新書發表會，蔡其昌表示，「媽媽市長做不到的換爸爸市長做」，未來會在社會住宅、免費營養午餐等政策上會大刀闊斧地做，讓年輕人敢在台中成家立業。市府新聞局長鄭照新則回應，蔡副院長所提政見多是盧市府政策的延續。

蔡其昌說，自己是三個孩子的爸爸，很清楚年輕人在城市居住的需求，年輕人不敢生育是因經濟壓力大，城市要對年輕人友善，但盧市長把土地賣給財團，蓋得很慢很消極，未來會大刀闊斧，4年讓8000戶的社會住宅動工，幫忙居住正義，幫年輕人解決高房價的問題。

蔡其昌也提到，很多人建議盧市長推動免費營養午餐，他說不可行做不到，所以蔡其昌來做，我當選後來推動免費的營養午餐，只有政府加大力道協助年輕朋友，才可以解決少子化問題，讓年輕人覺得台中是可以成家立業的地方，盧市長標榜自己是媽媽市長，媽媽市長不願意也做不到的事情，就由爸爸市長來做。

台中市新聞局長鄭照新則表示，蔡副院長所提政見多是市府政策延續，代表蔡副院長基本認同市府這幾年施政方向，衷心表示感謝，也希望能放下對立，替台中爭取中央資源，攜手服務台中市民。

市府表示，盧市長上任後訂下台中市社會住宅111年前興辦5000戶的目標，目前實際已開工或完工的好宅達5508戶，已提早達標，目前更朝向興辦7146戶繼續推進；預定地部分，北屯太原段屬配餘地，105年時，前市府早已賣出一半土地，盧市長上任後，重新檢討需求，考量北屯已有兩處社宅興建中，決定易地興建西屯國安段，去年四月已開工，不僅總戶數更多，也符合區域均衡發展。

針對營養午餐，市府重申，台中市對學生午餐補助政策挹注經費六都第一，學生午餐全數免費涉及預算編列及財源籌措，教育局將審慎研議、評估。市府強調，盧市長一直秉持「老少都顧好、年輕人沒煩惱」理念，今年起不僅降低公托月費，更提高生育津貼至2萬元，也持續進行公托、公幼、親子館倍增計畫，透過完善公共托育資源與平價托育服務，盼讓年輕人敢生敢養。