澎湃新聞報導，6日上午浙江省義烏市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作指揮部辦公室發布最新通報：5日21時至6日9時，義烏市新增45例初篩陽性人員，經覆核為陽性。現正落實管控及環境消毒等防疫措施。浙江省委書記袁家軍指出，這一輪疫情是浙江首次迎戰新冠病毒Omicron 新毒株BA.5.2，形勢嚴峻複雜，風險仍未見底，必須保持高度警惕和清醒頭腦，把義烏市疫情防控作為全省疫情防控工作的重中之重。

義烏市「8.2」疫情發生以來，累計報告本土新冠病毒陽性感染者194例，其中24例新冠肺炎確診病例、170例新冠肺炎無症狀感染者。

通報指出，鑒於當前疫情防控形勢，已請7天內有市外高中低風險地區所在設區市或市內高中風險地區旅居史的，盡快通過「義烏防疫」二維碼申報，並按照規定參加全員核酸檢測。進入公共場所需持24小時內核酸檢測陰性證明。加強個人防護，戴口罩、勤洗手、少集聚、勤通風。核酸檢測應檢盡檢，確保區域內「區不漏戶，戶不漏人」。不配合參加核酸檢測的，根據《傳染病防治法》規定承擔相應法律責任。

8月5日上午，浙江省委書記、省新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作領導小組第一組長袁家軍在杭州視頻連線指導金華市、義烏市疫情防控工作。

袁家軍指出，義烏「8·2」疫情以來，金華市和相關縣（市、區）迅速進入戰鬥狀態，回應速度快，各方配合較好，目前工作成效初顯。但這一輪疫情是浙江首次迎戰新冠病毒Omicron 新毒株BA.5.2，形勢嚴峻複雜，風險仍未見底，必須保持高度警惕和清醒頭腦，把義烏市疫情防控作為全省疫情防控工作的重中之重，把對病毒的新認識轉化為疫情防控的新舉措、新能力，全面動員起來，壓上各方力量，盡快實現社會面清零。

8月6日上午，義烏市長葉幫銳就疫情防控工作發表電視講話表示：「近期，義烏遭遇突如其來的新冠疫情，此次疫情來勢洶洶、形勢依然嚴峻。……省內各地數千名醫護工作者、公安幹警馳援義烏，……疫情正處於最吃緊關鍵時期，需要……更多理解、信任、支持和配合。」

葉幫銳表示：「非常之時要有非常之策，希望廣大市民朋友們全面進入戰時狀態，該靜的堅決靜下來，該嚴的必須嚴起來，務必遵守臨時性管控措施，嚴格執行高風險區『足不出戶、上門服務』，中風險區『足不出區、錯峰取物』要求，非必要不離義，非必要不來義。」