美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣，台美關係再下一城，不過中國文化大學社科院院長趙建民卻示警，中國大陸往往會對美國施壓促其讓步，最後犧牲的是台灣的權益，不能排除接下來會出現美中第四個公報。

台灣國際戰略學會今天舉辦「裴洛西訪台與呂秀蓮的兩岸和平論」。趙建民指出，過去當台灣在台美關係中取得進展之後，大陸便會強力施壓，迫使美國做出退讓，最後犧牲的是台灣的權益。最顯著的例子就是1995年李登輝訪問美國，引起「台海飛彈危機」，到了1998年柯林頓在上海提出了「新三不」：美國不支持台灣獨立、不支持一中一台、不支持台灣加入主權國家組成的國際組織。

趙建民進一步指出，美國在烏克蘭戰爭中需要大陸不公開支持俄羅斯，到目前為止大陸也都還算是配合，因此美國也是一直對大陸在讓步。在裴洛西訪台過後，大陸已經發布針對美國官方的八項反制措施，美國接下來要怎麼修補與大陸的關係？「會不會有第四公報？我們不能排除。」

趙建民說，台灣有一批人是「理念型台獨」，他們不覺得兩岸會有危險，拒絕相信對岸會從事不理性的動作，因此制定的政策完全脫離現實。「這次事件帶對我們最大的好處，就是告訴我們兩岸的現實所在，對方是有可能動手的。」

趙建民表示，台灣的當務之急是內部要建立兩岸和平的共識，然而這卻比想像中還難，尤其是在執政黨內部。他強調，和平不是軟弱，可是現在只要一提出和平的主張就被扣上「親中賣台」的帽子，這才是台灣最大的國安風險。