歷經26年的爭取，行政院終於在今(6)日拍板核定新北市政府提出的開闢淡北道路公建計畫，同意挹注其中工程款，台2線竹圍路廊多年的交通瓶頸終於有望紓解，大淡水地區居民不再受困於交通噩夢；今日新北市長侯友宜與行政院長蘇貞昌，一起到淡水視察「淡北道路」工程規劃，兩人互動不多，蘇揆視察完畢也隨即上車離開。

今天會中蘇揆及侯友宜互動並不多，除了會場兩人的座位隔著一條走道外，侯友宜也多次跟隔壁的立委洪孟楷咬耳朵，而最後蘇貞昌與侯友宜視察結束後也未多做寒暄，就立刻上車離開。

蘇貞昌在致詞時表示，淡北道路要通，但做到新北市家門口讓它們塞車，也怪不得人家會反對，所以一直做不起來 ，「食緊挵破碗」也沒有用，所以需要大家商量才能推動。

他說，感謝行政院政務委員吳澤成、行政院秘書長李孟諺、前交通部長林佳龍、現任交通部長王國材、新北市長侯友宜以及地方的民意代表，在大家的多次的討論後，才研究出新的工程規劃，藉由蓋一座新的關渡大橋進行分流，「新橋就可以分擔分流，讓大部分的新北鄉親又快又好，台北市也減少分擔，所以這就是三贏的策略」。

侯友宜致詞時則表示，從蘇揆在當縣長的時候，就很關心淡水如何跟台北來銜接，大家期盼這條路整整26年，感謝中央、台北市、民意代表的支持，為了讓台北市那邊的壓力減少，大家提出要蓋新的關渡大橋來做分流，我覺得只要能讓台北市的壓力降低，然後新北市都能夠承擔、多做，使分流過程中能夠順利，這是兩全其美的方式。

侯友宜最後也向蘇揆喊話，新關渡大橋好之後還需打通1.2公里的隧道接上台64線，才能舒減從新關渡大橋過來的車流量，否則只會讓龍米路更塞而已，希望隧道環評也能跟淡北道路的工程同時進行，而這樣總經費也會達到43億元，包括建橋的18億元在內。

侯友宜強調，在淡北道路這可以施作的，希望蘇院長，可以快速核定，然後新北市府同時趕快給它動工，因為這條市淡水人真正期待的。

蘇揆也說，新北市相當辛苦我非常清楚，因此新關渡大橋的18億興建費用由中央負擔；蘇揆也向侯友宜喊話，新關渡大橋之後要挖通1.2公里的隧道銜接台64線，隧道的環評要趕快先進行，「趁我要做、了解的時候，願意大力補助，快一點」，不要又再一次環評沒通過被叫停，這樣很可惜。