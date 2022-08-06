毒販剃光頭又增肥 警險錯過及時逮人

北市刑大警方日前前往新北市查緝鍾姓毒販，但在他可能出沒的住處跟監多時，都沒有看到目標出現，倒是有1名光頭男子經常進出，警方經反覆確認，後來才發現這名光頭就是目標，原來鍾嫌為躲避查緝，特別改變髮型，人還增胖近10公斤，最後仍遭警方逮捕。
刑大偵三隊日前獲報，34歲鍾姓男子在雙北、桃園一帶出沒販毒，經連月追查，鎖定1處他可能居住的地點，開始進行跟監、埋伏。
但警方等候多時，都沒發現目標出現，倒是有1名壯碩的光頭男子不時進進出出，專案人員一度以為對象另有據點，就在警方研究是否要撤離時，有謹慎的幹員私下詢問線民，對方表示「他現在就剃光頭啊！」這才讓警方及時逮人，另在鍾住處起獲海洛因等毒品。
鍾嫌警訊時，坦承最近變胖，理光頭則是天氣熱，否認改變造型是為躲警察，對毒品來源供詞也避重就輕，警訊後被依毒品罪移送法辦。
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