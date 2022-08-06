無黨籍基隆市長參選人黃希賢。（圖／取自黃希賢臉書）

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）3日結束訪台後，大陸隨即宣布在台灣周遭海空域畫出6個演習區進行軍演。無黨籍基隆市長參選人黃希賢表示，日本比台灣早公布相關消息就算了，民進黨官方臉書竟還做圖「幫中共」解釋他們的飛彈彈道落點，卻又在短短幾分鐘內刪文，這不僅可謂「民進黨大型翻車現場」，更彷彿叫大家「千萬別抬頭」。

黃希賢昨日（5）在臉書發文表示，中共4日在台灣海域周圍進行軍演，日本掌握的資訊在晚間就已釋出，確認有4枚飛彈穿越台灣上空，台灣的國防部竟然到了深夜才低調的以新聞稿證實此事。

黃希賢直言，最好笑的是，隔天（5）下午，身為執政黨的民進黨官方臉書還發布了一張圖片，「幫中共」解釋他們的飛彈穿越了大氣層，而大氣層不屬於領空，所以台灣的飛彈攔截系統沒有啟動，才發了短短幾分鐘，就草草撤下文章，這種「作圖幫中共解釋飛彈彈道落點」，可謂「民進黨大型翻車現場」。

對此，黃希賢諷刺道：「哇噻，阿賢沒想到有一天，竟然可以親眼看到主張反共的民進黨，幫中共解釋他們的飛彈的彈道與落點，說好的『抗中保台』呢？」黃強調，身為基隆市長候選人，他要強烈呼籲中央政府，中共的飛彈非同小可，而且穿越台灣北部地區，基隆更是涵蓋其中，且這些資訊應該公開透明，而不是低調到最後，還發布官方資訊跟大家解釋大氣層不屬於領空，彷彿叫大家「千萬別抬頭」。

不僅如此，黃希賢更再狠酸：「請民進黨拿出抗中保台的決心，而不是當個縮頭烏龜，還跑去幫中共解釋他們的飛彈『會長眼睛』，這樣的抗中保台政黨，你敢信？」