創作營中，小朋友學著動手創作出自己的黏土作品。（張志康攝）

基隆市在地的金融機構基隆二信，今年成立百年。二信除舉辦一系列的百年慶活動外，6日上午在二信中學舉辦「基隆二信百年慶愛心公益藝術創作營」，邀請基隆家扶中心的百餘位兒童免費參與。活動中，由黏土達人劉鳳珠老師指導製作「彩陶蛋糕音樂盒」，讓家扶的小朋友們，親自動手做出自己的成品，也露出天真的笑容。

基隆二信總稽核楊政盛表示，基隆二信創立於民國11年，迄今已超過百年。另外，二信自104年起，每年寒暑假都會舉辦公益夏令營及冬令營，除開放基隆市的學童報名參加外，同時也與家扶中心合作，提供家扶中心的小朋友共同參與，今年已邁入第8年。楊政盛指出，身為百年企業，「取之於社會、用之於社會」一直是二信的宗旨之一，也感謝家扶中心與二信中學協助，讓這次的夏令營順利展開。

楊政盛說，二信陪伴鄉親走過了百年歲月，真心關懷每一位客戶，今天的活動不僅是支持、發揚在地的文創藝術，更期望給家扶孩子們一個難忘的暑假回憶。劉鳳珠老師是基隆在地的黏土達人，可謂「基隆之光」，指導學生無數，教學活潑有趣，二信很希望能協助將這麼優秀的在地文創藝術發揚光大。

在慶祝百年的系列活動中，便發想舉辦「基隆二信百年慶愛心公益藝術創作營」，不僅支持在地文創藝術，更寓教於樂，讓家扶孩子們動動腦發揮創意、體驗DIY手作樂趣，度過歡樂難忘的假期。

基隆家扶中心主任陳美君也表示，對孩子來說，陪伴彌足珍貴，一早看到有這麼多人能夠陪同孩子一起參與這項活動，她特別感謝基隆二信團隊，能夠提供這樣的機會給家扶的孩子們。