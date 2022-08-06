高雄女中高二學生朱清瑄發明「星曆」獲得金牌。(中華創新發明學會)提供李侑珊台北傳真

2022年第3屆美國AII達文西國際發明展，於台灣時間今(6)日清晨傳回捷報，我國今年度為首度參加，便拿下29金10銀3銅的獎項，獲獎數量全球第一。

今年美國AII達文西國際發明展共有來自中國大陸、美國、泰國、韓國、俄羅斯、加拿大、澳洲等15個國家地區約148件作品參賽，台灣共有60件作品參與競賽。

中華創新發明學會理事長吳智堯表示，美國AII達文西國際發明展是由美國南猶他大學SUU及全美創新發明學會AII所主辦的國際發明展，是國際重要的發明品媒合及交流平台，每年吸引具國際競爭力的人才、商品、資金、企業進駐。

在我國獲獎作品方面，這次奪得金牌年紀最小的是來自康橋國際學校的國一生汪泓輔和哥哥汪紘靖，兩兄弟攜手台北美國學校同學任壽祥、任怡臻，一同創作「可取代彈簧的創新型發電運動阻尼器」，可一邊健身一邊發電。

汪泓輔介紹，市面上運動器材的運動阻尼是靠彈簧或鐵塊重量，他們則是發電機電流的磁阻力，便可控制發電負載和電流需求量，能取代傳統運動設備的彈簧或鐵塊，讓運動器材更具碳淨零排放競爭力。

高雄女中高二學生朱清瑄發明的「星曆」也拿下一面金牌。熱愛天文的朱清瑄說，使用星座盤時發現，星座盤的以北極星為圓心，天球上的恆星向外投影，造成觀測時必須拿高星座盤抬頭觀測，對北半球中緯度的觀察者而言，地平線不是呈圓形而是弧形，造成觀察範圍小、座標的扭曲、南天球的星座嚴重變形、不容易將恆星定位。

朱清瑄說明，她設計的12頁紙本或電子軟體所構成的星曆，改以觀察者的位置為圓心，天球上的恆星向內等距投影成圓形，藉由方位角和高度角的標示可以很方便地知道要觀測目標的位置。且藉由紙本的翻閱可以在白天或晚上知道恆星的位置，可以取代傳統的星座盤使用。

美國復臨中學高二學生彭晧誠在新聞報導發現，為了對抗新冠病毒，醫護人員為了避免防護衣破損暴露在病毒中，因此要忍耐悶熱和不便利穿上2~3層的防護衣，因此發明只要破損就會觸發警報的「可自動偵測破損的防護衣與生化衣」。

大專校院部分，樹德科技大學師生團隊陳文亮老師和學生姚頴良、莊欣諭發明的「具變換用途的折疊椅」也獲得金牌。同時，陽明交通大學師生團隊林東毅、蔡明翰、葉心、林志虎、武玉可怡、胡潘清霞等人發明的「小孢子靈芝免疫調節蛋白(GMI)預防冠狀病毒感染與降低冠狀病毒引發的細胞激素風暴」有助於防疫。建國科大王俊傑師生團隊研發的「LED積木裝置」，還有台大師生團隊陳賢燁、吳亭瑩、李沁芸、魏婉瑩、蕭家麒、王允彣研發的最新醫材「新型可調控光學特性及生物功能之人工水晶體」，都過得獎項肯定