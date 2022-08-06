近日兩岸關係緊張，我國許多公、私部門網站頻繁被網路攻擊，甚至還在電視牆上出現簡體字或五星旗。但行政院昨稱主要是網站壅塞和置換網站內容，未達資安危機程度。具科技背景的民眾黨立委高虹安今表示，政院說法根本是「自欺欺人的表現」，呼籲政府應該全面檢討網站系統內部是否還有駭客潛伏。

近日政府網站頻遭癱瘓甚至被塞上五星旗標誌，高虹安今天表示針對行政院所謂未達危害資安程度，這樣的說詞是「自欺欺人」的表現，網站被駭進去可更換資料，也能在網站上發表假消息、人民下載資料也可能替換成假資料。

高虹安批評，政院看待資安事件竟然用沒有資安危害的輕描淡寫態度應對，她懷疑資安即國安口號到底是否真有被落實？政府機關系統若有做好人員訓練、資安防護與設備採購等注意事項，事實上這樣資安事件早就應要被發現。

高虹安懷疑，會不會中國大陸的駭客很早就入侵潛伏在系統內部？若早已經被潛伏在系統中，政府網站的縱身防護沒有做好防護的話，機密資料早已被偷偷地竊取出去。不能過於輕鬆地看待，而是應該全面檢討網站系統內部是否遭潛伏等駭客攻擊手法。

高也認為，許多網站被替換資料與圖片也許是個「警告」，台灣要更嚴正來看網站系統的防護機制。