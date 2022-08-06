緯創(3231)近期股價走勢呈多頭排列，周K連3紅。緯創上半年合併營收達新台幣4706.62億元，營業淨利為99.42億元，稅前淨利為85.73億元，稅後淨利為33.90億元，每股盈餘為新台幣1.22元。緯創第二季合併營收達新台幣2,442.16億元，營業淨利為60.95億元，稅前淨利為81.06億元，稅後淨利42.50億元，每股盈餘為新台幣1.53元，創歷史次高。緯創首季因業外認列立訊評價損失43.5億元，致每股虧0.31元。

緯創董事會同時通過4項議案，其中包括興建子公司位於墨西哥員工宿舍，以及擴充伺服器產能等。

4項議案分別如下：

1.公司100%持股之子公司緯成資產管理股份有限公司(簡稱緯成)擬提高臺北市數位內容創新中心新建營運移轉案資本支出預算，由新台幣37億元提高至新台幣48億元。

2.因應業務發展及策略規劃需要，子公司Wistron InfoComm Mexico S.A. de C.V. (簡稱 WIMX) 擬於不超過美金1680萬元額度內興建員工宿舍。墨西哥廠主要生產伺服器、車用電子與AI等業務。

3.因應伺服器產能擴充需求，公司擬向瑞軒(2489)科技承租位於新竹縣湖口鄉之廠房，為期5年，並擬於新台幣4.24億元之額度內認列取得不動產使用權資產。

4.為落實永續發展及低碳製造轉型目標，公司擬簽署為期20年、總量約22.7億度電之直購綠電契約，年均減碳效益預計可達 57,014公噸。