台北市長柯文哲（左四）與副市長黃珊珊（左一）今上午出席2022臺北新創基地節開幕式活動。（陳薏云攝）

台北市產業局將於6至8日舉辦「2022台北新創基地節」，由市長柯文哲及副市長黃珊珊為活動揭開序幕，柯文哲致詞時表示，北市已有15個新創基地，未來期望達到23個，每個基地都是產業聚落，未來希望能促進基地互相交流才能夠激盪帶來更大經濟效益，柯也手指台下的黃珊珊稱「Potential mayor（潛在的市長）要繼續做」，也自豪任期剩4、5月還很認真工作，其他不連任的政府都沒他認真。

柯文哲表示，台灣沒有太豐富的天然資源如石油、礦產，因此台灣最重要的資源就是人才，如何讓人才發揮最大的效果，就是靠創新，他也發現台灣的學生發展往往是在大學階段就開始落後其他國家，原因是台灣的高等教育是訓練大家當員工，而不是當老闆。

柯文哲談到，早年台灣經濟發展的獲利產業是代工，代工產業就是在最短的時間，用最低的成本訓練出工人，所以早年都是填鴨式教育，但是如果台灣要邁向高國民所得，就必須開始走創新產業。北市作為台灣的領頭羊城市，北市創新產業當然要走高附加價值，這也是為什麼好幾年前就把新創產業列為重要發展方向。

柯文哲進一步說到，台北市目前已成立15個新創基地，每個新創基地都具有各自特殊的產業聚落，像服裝設計、品牌、資安。他認為產業除了要有聚落凝聚，不同產業間更要有交流，才能產生新的火花。他希望每年不同的產業聚落間能有對話交流的機會，促進更多刺激與發展，柯也手指台下的黃珊珊稱「Potential mayor（潛在的市長）要繼續做」。柯文哲也表示只剩下4、5個月任期還是很認真工作，笑稱其他不連任政府一定不像他那麼認真，工作。

台北市產發局表示，此次在digiBlock 台北數位創新基地舉辦的「新創嘉年華」連結多個產業聚落，並於台北數位產業園區內A、B、C棟內規劃不同類型的講座課程、手作體驗及戶外市集，歡迎大家週末一同來到活動現場，體驗台北創新創業的能量。