獸醫師謝弘斌為山豬進行檢傷與進一步治療。（新北市動保處提供）

民眾上月在三芝區發現1隻受傷成年山豬，倒地無法活動，恐有生命危險，遂通報新北市動保處，動保員李國良前往救援，因位在山區，動保員只能以徒手方式將重約100台斤的山豬背負下山，再載回三芝區動物之家醫治，經醫療並給予充足食物及飲水後，已完全恢復健康，由動保員帶往偏遠山區野放。

李國良說，到達現場發現豬隻全身傷痕累累，因山區木林茂盛地勢陡峭，無法使用擔架，當下只能用徒手背負，過程中雖然氣喘吁吁，而且幾次腳滑跌倒，最後還是完成任務，將山豬揹到管制車上載回動物之家進行治療。

動保處獸醫師謝弘斌對山豬進行檢查，山豬生理狀況不佳，因為受傷行動不良，無法覓食以致饑餓脫水嚴重，且全身及四肢明顯挫傷。經醫治並持續給予充足食物及飲水，觀察評估已完全恢復健康，日前已由動保員帶至偏遠深山野放，讓山豬重回大自然懷抱。

動保處指出，一般山豬並不會主動攻擊人類，繁殖發情季節或母豬帶幼仔時比較具有危險性。民眾在登山健行時如果發現山豬，應保持距離安靜快速離開，以避免山豬自衛攻擊而導致危險傷害發生。

動保處表示，民眾如發現動物需救援，可通報24小時流浪動物救援專線02-29596353，動保員將前往救援並追查行為人，降低野生動物受傷或喪命風險。呼籲民眾共同維護良好自然環境，讓野生動物自然棲息與大自然和平共存，讓野生動物可以生生不息繁衍下去。