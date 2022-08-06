劉銘傳隧道為基隆市定古蹟，又稱獅球嶺隧道，為台灣第一條鐵路專用隧道，過去曾經封閉長達10多年，在民進黨基隆市長參選人蔡適應和市長林右昌的努力下，爭取到文化部補助4千7百餘萬，歷經兩年多的修復，完成古蹟本體工程及相關排水系統工程。蔡昨(5日)在臉書透露，後續將以預約導覽方式開放民眾參觀！

蔡適應在臉書談到，基隆市議會和基隆市文化局，4日由陳靜萍局長帶領市議員前往劉銘傳隧道考察修復工程，以及後續的維護狀況。陳靜萍指出，台灣第一條鐵路的隧道，目前正在辦理「光環境及入口意象設置計畫」，後續將以預約導覽方式開放民眾參觀，申請團體須達十人以上，並於參訪前七個工作天向基隆市文化局提出申請。

該計畫已於六月下旬經文化部同意核定補助，將納入「大基隆歷史場景再現整合計畫2.0」中，目前正辦理規劃設計中。蔡適應表示，了解狀況後，也向基隆市文化局表示，後續他會持續協助，盡力為基隆爭取文化部預算，也期盼隧道未來可以常態開放。