【愛傳媒樂風專欄】上回跟大家談到小基隆福成宮金面媽祖之由來，今天來談談金面二媽的原奉祀地——臺北府天后宮。

清朝時期有為配合國家祀典所建之廟宇，這是國家法律規定的，縣級以上於各處之首府大致上會建有孔廟、關廟、天后宮、城隍廟，今天要來跟大家講講臺北府天后宮。

臺北府天后宮，又稱大天后宮，為臺灣巡撫劉銘傳於1888年所建，當時剛好宜蘭地方官員陳輝煌疑似要發動兵變，本該重懲，被劉銘傳輕輕放下，罰款七千銀圓了事，這筆錢正好用來蓋大天后宮，最後省庫出了九千多，加上陳輝煌的七千多，蓋成一座佔地高達三千多坪，主建物七百九十五坪的巍峨大廟。其占地為鹿港龍山寺之三倍；臺北行天宮的一點五倍；約和臺北保安宮加上他前方的鄰聖苑之總面積相當，正面為最高規格的九開間，且挑高兩層樓，是臺灣宗教建築史上的鉅作！

臺北府天后宮，地位不凡，遙想當年，每逢重要節日，巡撫便會帶著重要官員，到這間廟來祭拜，真是冠蓋雲集。劉銘傳之妻、臺灣首富林維源之母以及臺灣民主國首任總統唐景崧之母，遇有壽誕，也會到這裡來開筵慶賀。

臺北大天后宮原址位於現在臺灣博物館，乙未清廷割臺，大天后宮被日本人佔據，不久後遭到拆除，昔日輝煌宮貌，今日只留下一張舊照片和散佈在228公園中的柱礎，供遊客休憩之用，實為臺灣建築一大損失也。

至於廟宇主神金面媽祖神像則於民國初年被三芝人黃見龍偶然發現，因某日黃見龍參加日據時期臺北廳區長會議時，見廳後一室內有神像一尊，經詢問乃知其為清帝敕封之臺北府天后宮金面媽祖神像，如此機緣湊巧之下，隨將聖像迎回三芝，後小基隆福成宮完工，便將金面媽祖迎至廟中安奉。

有關臺北大天后宮被佔據的版本有三，公園裡由臺北市文獻會所立之解說牌中記載為1895年先做為日軍辦務署，部分房舍做為調停處，1906年因興建博物館和新公園而拆除。

李乾朗的「臺灣古建築圖解事典」第289頁中則記載1902年臺北大天后宮被充作醫學校校舍及宿舍，1904年改為國語學校的學生宿舍，1908年被拆除。2007年北臺灣媽祖文化節活動的DM則記載為1905年拆除。

三版本不知何者為是，不過文獻會的版本是1983年所寫，李乾朗的書初版是2003年，一般說來，後出轉精，也許李乾朗的版本較為正確吧！至於媽祖文化節活動DM，因為不是正式出版書籍，僅供參考。

作者為一介小角色

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