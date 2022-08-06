新竹市近期多項公共建設，包括新竹市棒球場、將軍村修復改建工程，成為在野黨質詢、檢視對象，甚至多所抨擊，身兼民進黨新竹市黨部主委、也曾在市長室擔任祕書的市議員陳建名6日有感而發，在臉書疾呼設計力導入的公共建設，不應淪為選舉用來抹黑的武器。

陳建名說，8年努力翻轉讓新竹市大轉骨，設計力導入的公共建設，不應淪為選舉用來抹黑造謠的攻擊武器，況且這些公共建設，都是過去新竹市長達14年國民黨執政所做不到的。

他表示，回想起8年前的新竹綠園道、南寮漁港、新竹公園等，各式各樣的公共建設不只老舊，環境髒亂欠缺維護，甚至沒幾年就已門可羅雀的宇宙最大捕蚊燈，這類乏人問津難以營運的蚊子場館，都顯示過去市府無法回應民眾及社會需求，且不積極視事的心態。

要當個民選行政首長，不是只要會跑攤而已，別忘了接觸民眾最重要的目的是傾聽大家的需求及對市政的期待，然後回過頭讓市政機器為大家解決問題才對。

所以前市長林智堅上任之後，在副市長沈慧虹的協助下，努力提出各項計畫向中央爭取經費，徹頭徹尾將新竹市改頭換面梳妝一番，造就絕大多數市民滿意的面貌。

但因為選舉到了，在野黨不斷影射，繪聲繪影，抹黑過去8年市府的成績，不只抹煞認真努力做事同仁的用心，更糟蹋了新竹市民想過優質生活的心。

回想2014年時，金城新村等8處眷村拆除工程舉行了開工典禮，當年本來已經預計全數拆除走入歷史的將軍村，還好在林智堅上任後得以保留。

陳建名說，活化使用的方向過程或許大家想法不同，但得以存活的將軍村，現在卻被拿來當成選舉的攻擊工具，甚至影射過程中參與人員有任何不法，若真如此，不採取任何法律行動，只在媒體放話抹黑，將軍若有靈，豈不哀哉。他要真心拜託市民靜下心來對照8年來城市風貌的改變，不要掉進這些用口水惡意中傷的氛圍中。