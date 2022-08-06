中元普度，鹿港天后宮提供代拜服務。（鹿港天后宮提供／吳敏菁彰化傳真）

又到好兄弟來人間一遭的農曆七月天，廟宇、家家戶戶都準備中元普度拜拜，鹿港天后宮與時俱進，首創與三大電信、兩大電商攜手，更跨界與時下熱門的直播購物合作，讓各地民眾都能藉由線上購物，直接申購鹿港天后宮普度代拜服務。

鹿港天后宮創建迄今已有400多年歷史，年年盛大舉辦中元普度法會，法會供品都捐贈弱勢家庭，實踐了普度眾生的最高境界。今年更提供普度代拜服務，讓信眾省去炎夏在外奔波採買供品，不必到賣場、普度現場人擠人，免出門在家輕鬆下單，「廟方幫您拜，虔心又安心，鹿港媽祖保庇閤家平安、企業興旺」。

鹿港天后宮主委張偉東表示，近兩年受到疫情衝擊，網購、宅配送等已經是常民的日常。今年特別和電信、電商與直播購物合作，普度當日，廟方人員將擺置報名信眾之供品，盛大舉辦中元法會消災解厄；法會後，消費者可選擇將供品捐贈做公益或寄回自用，植福田、保平安。

鹿港天后宮表示，中元普度供品「普度植福箱」分「闔家平安組」適用個人、家庭，祈家和萬事興，結緣價：1200元；「企業澎湃組」適合公司、行號，願業績永長紅，結緣價：2888元。