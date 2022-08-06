聯電創辦人曹興誠昨（5）日大動作捐款30億元新台幣（約1億美元）加強國防，也呼籲企業界響應，遭中國列為台獨份子，其實近年來曹興誠頻扛抗中大旗，聯電指出：「曹先生不是榮譽董事長，不再評論相關議題。」業界傳出今年4月時聯電憂心他影響公司觀感，早撤銷曹榮譽董事長頭銜。

曹興誠自2007年辭去聯電董事長之後，即轉任榮譽董事長。聯電在1980年創立，是台灣第一家晶圓廠，外界仍相當倚重他的專業與看法，昨日記者會被問及地緣政治動盪情況，是否會影響台灣半導體業發展，他認為台廠企業經營靈活有彈性，足以應付。

至於美國晶片法案，是否會動搖台灣在半導體產業地位，曹興誠認為，影響當然會有，但預期台灣的半導體產業地位在5-10年內，不會有太大變化。

至於20年前力捧的中國市場，甚至力推《兩岸和平共處法》；曹興誠認為，過去榮景確實吸引許多台商前去投資，但中國內部問題越來越多，精明的台商早就轉移市場。

面對聯電表示已不是榮譽董事長，曹興誠處之泰然，今日對媒體回應，退休久了，他也沒有聯電持股，外界還是習慣稱呼他「榮譽董事長」，但他在外面不用、也不需要這頭銜，拿掉很好，不用給聯電惹麻煩，以免影響聯電股東權益。