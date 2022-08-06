攻台主力第73集團軍兩棲合成營演習編波航渡。圖為2020年進行搶灘登陸訓練。 （解放軍報）

攻台主力第73集團軍兩棲合成營演習編波航渡。圖為2020年進行搶灘登陸訓練。 （解放軍報）

大陸《解放軍報》6日持續報導共軍東部戰區5日在台灣海空域實戰化聯訓消息，特別報導駐軍東南、劍指台灣的共軍第73集團軍盛夏演練、兩棲裝甲突擊群駛出登陸艦、展開編波航渡等畫面。

《解放軍報》稱，東部戰區海軍10餘艘驅護艦艇5日在台灣周邊海域展開聯合封控，連續晝夜間類比對陸打擊、綜合攻防、聯合反潛等實戰化演練。多艘護衛艦、飛彈艇和多個機動岸導火力單元對海上重要目標火力追瞄，模擬突擊。東部戰區空軍多波次出動殲擊機、轟炸機、預警機、電子偵察機等多型戰機赴台灣周邊實施偵察預警、制空作戰、支援掩護、空中打擊等實戰化演訓任務。

《解放軍報》還在2版刊文〈第73集團軍某合成旅營長陳松——兩棲精兵敢打必勝〉，模擬第73集團軍某合成旅一場兩棲合成營拂曉突擊演練，拉開帷幕。接到指令後，兩棲裝甲突擊群駛出登陸艦展開編波航渡，行進間變換戰鬥隊形，向岸灘一線發起衝擊。

「海上通路遭敵火力封鎖」「岸灘發現反登陸障礙」……面對特情，左翼突擊群指揮員、營長陳松研判態勢後迅速定下戰鬥決心。在火力支援下，兩棲裝甲突擊群對「敵」目標實施摧毀，工兵分隊火速前出掃殘破障，登陸兵力梯次推進，成功控制灘頭要地。

以「軍人的狀態，只有打仗和準備打仗！」為格言的兩棲合成營營長陳松，在聯合演習中，打破以往層層攻堅套路，採取新型編組模式，在海空火力掩護下，帶領官兵精準破障，快速貫通水際岸灘通路；紅藍對抗中，陳松活用戰術，對岸灘一線及各通路地形進行綜合分析研判，靈活指揮藍方裝甲車前出……

報導稱，前不久，陳松再次受領參與無人平台作戰運用試驗攻關任務。他帶領官兵克服諸多難題，探索多項實戰招法，申報相關專利6項，有效提升了合成營無人平台跨海偵察、無人破障的實戰能力。

大陸央視網此前介紹，陸軍第73集團軍駐守在中國東南沿海，前身是1947年組建的華東野戰軍第13縱隊，轉型以來，迅速合編合心合力、聯戰聯演聯訓，全域作戰能力不斷增強。先後完成東部戰區聯合作戰演練、跨區機動演習、陸軍「奇兵-2019」軍事比武等一系列重大活動，把鎮守東南沿海的集團軍部隊鍛造成登陸作戰、立體攻防、重裝突擊、全域作戰的「尖刀鐵拳」和「精銳之師」。