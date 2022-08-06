1名人妻痛批婆婆信用破產還借錢買預售屋，因無法將房產登記在自己名下，要求子女們簽「借名登記」合約，婆婆表示若自己付不出貸款就由兒子及媳婦共同負擔，原PO怒罵：「要防止兒子死後，房產歸媳婦所有，又要媳婦免費幫忙繳房貸」，她發文直呼：「我會每天禱告你下地獄」。

1名人妻於《匿名公社》發文，公婆信用破產，還借錢付了3套預售屋的頭期款，房子蓋好後得知房產無法登記在自己名下，並強迫子女借名登記，並簽下「借名登記合約」，故房屋子女並無使用權，也無法居住，公婆表示，要求子女簽約僅因擔心房子日後遭媳婦搶走。

原PO指控她和老公剛出社會，2人經濟不穩定，結婚第2年，她得知公婆擅自用老公名字簽下房貸500萬元後，詢問婆婆，若房貸30年間，萬一公婆繳不出來怎麼辦，對方理直氣壯回應：「當然是由兒子跟媳婦繳啊」。

她無語痛罵，婆婆要求借名登記房產，是為防止兒子因意外身故死亡後，媳婦繼承房產，但卻要求媳婦幫忙付房貸，讓她不禁直呼：「合理嗎」？並揚言她會每天禱告婆婆下地獄。

文章曝光後，網友們紛紛留言：「這種公婆也太自私太不替子女著想了吧？」、「妳還是先離婚吧，這種合約不要簽，浪費錢浪費生命」、「借名登記，就不要去簽啊」、「要你們幫忙負擔房貸，要你們背債，那就拒絕呀！他們房子沒有辦法過戶的話，是他們自己的事情」。