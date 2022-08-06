臺東大學南島文化博士班首招學生温秀琴。（國立台東大學提供／蔡旻妤台東傳真）

國立台東大學南島文化研究所博士班揭牌，校長曾耀銘致詞。（國立台東大學提供／蔡旻妤台東傳真）

國立台東大學南島文化研究所博士班揭牌，南島文化研究博士班譚昌國老師。（國立台東大學提供／蔡旻妤台東傳真）

臺東大學南島文化博士班揭牌會後大合照。。（國立台東大學提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣擁有7個南島族群，文化多樣性為全台之冠，國立台東大學成立南島文化研究所博士班，是全台第1個以南島文化為研究主題的博士班，採取全英語授課，首次招生錄取3名國內及1名印尼籍博士生。

在國立台東大學校長曾耀銘與教務長梁忠銘及其他學院師長見證下，台東大學南島文化博士班日前正式揭牌。國立台東大學南島文化中心聯絡人陳盈儒表示，台東大學南島文化研究碩士班自2003年成立迄今，南島文化研究的學術條件已經成熟，師資陣容堅強，2021年申請增設「人文學院南島文化研究博士班」，獲教育部通過。

陳盈儒說，南島文化研究博士班是全台第1個以南島文化為研究主題的博士班，今年首次招生，一共錄取4名博士生，3名國內生中2位是南島所碩士、1名印尼籍學生。課程採全英語授課，培養兼具理論分析能力與實務操作經驗的高階南島文化研究人才。

從南島文化多樣性的角度看來，台東擁有阿美、排灣、布農、魯凱、卑南、達悟和噶瑪蘭等7個南島族群，在全台排名第一；不僅有豐富的族群文化多樣性，更可在當地直接觀察到各族群如何面對當代議題。

台東大學指出，人文學院和在地南島文化場域的鏈結，可提供南島文化研究博士生學用合一的寶貴機會，應用及深入研究專業知識，以成為高等學術人才。

台東大學於2014年成立南島文化中心，積極與海外南島語族國家建立學術和文化交流關係。南島文化博士班為了回應南向國家學者的深造需求，將規畫以招收南向各國研究生的申請管道，擴大台東大學與南向國家的各種資源鏈結，增強國際化與國際影響力。