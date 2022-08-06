女星謝忻經歷不倫戀、露點照外流等風波，演藝事業一度停擺，靠著自己積極努力，才從谷底重新翻身，6月發文透露有新戀情，男友是個平凡上班族，一度引發討論，沒想到昨(5日)曬出七夕收情人節禮物時，讓她無奈表示：「求生欲為零」，笑翻一票網友。

謝忻在instagram曬出美照，只見她對著鏡頭擺出甜美微笑，雖然以素顏入鏡，氣色看起來依舊頗佳，身穿低胸剪裁咖啡色細肩帶褲裝，只見一對渾圓北半球呼之欲出，還擠出一條深邃事業線，火辣身材在鏡頭前一覽無遺，讓人看的鼻血直流，而手上捧著情人節禮物體重機，讓她無奈感嘆：「這是我的情人節禮物，大家都説情人節禮物是求生欲的展現，我很確定送我這禮物的男子-

求生欲為零」。

謝忻在InstagramPO出趴床照，傲人北半球隱約露出一小截成為意外亮點。(xiexin1127 IG)

對此，網友紛紛留言：「這位男子有看到隔天的太陽嗎」、「他願意為了妳而死，好浪漫」、「肯定是理工科的」、「這男的應該希望你永遠美美的」、「拿過來我幫妳消滅它」、「是不是要著裝跑步啦」，不過有網友則表示：「妳自己要的重心在那裏，妳的貼文只有不平與無奈，這生活是妳現在要的嗎」，她則是簡短回應：「對」，心情完全不受對方影響。

謝忻隨後在Instagram限動PO出趴床照，只見她眼神渙散看著鏡頭，模樣似乎相當疲累，接著表示：「情人節過後…全身酸痛。到底為什麼要一次就蹲80KG」，這才知道是健身過頭所造成，不過傲人北半球隱約露出一小截，也成為這張照片意外的亮點。