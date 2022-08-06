苗栗縣6日新增確診575人。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣6日新增新冠本土確診575例，衛生局長張蕊仙表示，目前全縣5到11歲國小學童新冠疫苗第2劑施打比率40.2％，接種後需要1-2周以上時間才能產生保護效力，現已屆8月，距開學僅有3周時間，家長應盡快帶孩子打第2劑，避免開學前擠打，一旦注射率低，國小校園可能成為下一波疫情的破口，避免疫情再襲，屆時孩子無法正常上課、影響學習。

徐耀昌縣長叮嚀鄉親，苗栗縣各類新冠疫苗充足，呼籲符合各劑次疫苗施打資格者，仍應打好打滿，以維自我防護力。