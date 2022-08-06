台南市鹽水區某茶行，4日凌晨遭惡煞接連砸車、砸店，警方昨日將7嫌查緝到案。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

警方鎖定2輛涉案車輛，循線到台南鹽水、嘉義東石各帶回1嫌。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

警方鎖定2輛涉案車輛，循線到台南鹽水、嘉義東石各帶回1嫌。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

警方查扣球棒3隻、電纜線1條及手機2支等證物。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南市鹽水區某茶行，4日凌晨遭惡煞接連砸車、砸店，警方昨日將7嫌查緝到案，犯嫌供稱，當天去鹽水續攤時，遇到對方人馬先嗆聲，事後經過該茶行看到對方人車，才憤而砸車、砸店。警詢後依妨害秩序、恐嚇、傷害、毀損罪移請台南地檢署偵辦。

鹽水區南門路某茶行4日凌晨4時15分許遭人砸車、砸店，門外一片狼藉，讓附近居民飽受驚訝，還有民眾拍下現場照片po網，網友看完直呼「好恐怖」，更有人嚇得說「不敢去鹽水了…」。

新營警分局與刑大偵一隊共組專案小組，並報請檢察官指揮偵辦，鎖定2輛涉案車輛，循線到台南鹽水、嘉義東石各帶回1嫌，再另通知5嫌到案說明，並查扣球棒3隻、電纜線1條及手機2支等證物。

警方調查，24歲黃姓犯嫌等7人4日半夜在新營一處釣蝦場吃消夜，結束後一行人分乘2車前往鹽水續攤，遇到對方騎機車嗆聲，互發生糾紛，事後行經該茶行看到對方人車，黃嫌隨即率眾持棍棒狂砸門外機車，再駕車撞鐵門、砸店，其中對方有2人為阻止而被打傷。

新營分局分局長斯儀仙呼籲，為防止暴力衝突事件發生及維護民眾安全，除在接獲報案後立即啟動快打部隊馳赴現場，防止事件擴大，對於違法脫序以及挑戰公權力之行為，必將嚴正執法，查辦到底。