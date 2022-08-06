國民黨桃園市長參選人張善政、桃園市議長邱奕勝、立委呂玉玲明天（7日）確定會出席位於龍潭區的三對三籃球比賽，將在賽事開打前上演首次大合體。

國民黨中常會於5月18日徵召前行政院長張善政參選桃園市，引起黨內譁然，讓早已表態參選的立委呂玉玲直呼，對中央突襲式的決定感到震驚、無法接受；另傳出邱奕勝也對此反彈，退出所有國民黨群組以示不滿，張善政更多次到議會欲拜訪遭拒，3人明天終於將同框大合體。

國民黨團執行長、桃園市議員徐玉樹表示，過去擔任鄉民代表時便替龍潭鄉親爭取在國道3號橋下建置籃球場，後擔任議員後也年年協助辦理三對三籃球比賽，今年龍潭區三對三籃球比賽將於明天（7日）登場，邀請在地立委呂玉玲、議長邱奕勝及國民黨桃園市長參選人張善政出席，3人已確定都會出席。

徐玉樹說，三對三籃球比賽開幕時間為早上8點30分，這次剛好呂玉玲、邱奕勝及張善政的時間都OK，可以一起出席，預計將在8點進行合照、致詞並與民眾互動，提前合體才不會影響賽事、模糊焦點。徐玉樹另提及，由於該活動市府也有補助，說不定市長鄭文燦也會帶民進黨桃園市長參選人林智堅到場，只要支持籃球運動都歡迎。

談及明天將3人大合體，邱奕勝笑說「不是第1次合體啦」，跑行程時都有遇到，只是行程沒公開所以大家不知道，的確有收到徐玉樹的邀請，也確定明天會出席。