中共自8月4日中午12時起針對台灣進行軍事演習，外交部長吳釗燮5日上午接受「英國廣播公司」（BBC）專訪指出，保衛台灣是我們自己的責任，我們不會要求其他國家為保衛台灣而戰，但希望相關國家提供台灣防禦性武器裝備。

吳釗燮說，美國聯邦眾議院議長裴洛西女士（Nancy Pelosi）日前造訪台灣極具重要性，中國的強烈反應並不會阻撓民主國家政治領袖未來訪台。吳釗燮並嚴厲譴責中國近日在台灣附近海域的軍演行動，認為此舉具高度危險性，且極度挑釁，嚴重威脅區域和平與穩定，更影響國際貿易與交通。

吳釗燮同時也向國際社會提出警示，中國的野心遠超出台灣，以中國在香港問題上的處理方式、或對東海和南海的主權主張，都是典型的威權國家擴張。因此，國際社會、尤其亞太區域的國家，應密切關注中國企圖，因為台灣絕對不會是中國擴張主義野心的最後一塊拼圖。

吳釗燮強調，挑起這場危機的一方並非台灣，而是北京試圖改變現狀。對台灣而言，我們致力維持現狀。台灣對中國沒有管轄權，而中國對台灣也沒有管轄權，這就是現狀，也是一個現實。台灣作為一個民主國家，在民主程度、自由指數、經濟自由度上，都名列前茅，台灣人民堅持民主、自由和人權價值，這使得台灣成為民主世界的重要一員。

吳釗燮說，面對中國的威脅，保衛台灣是我們自己的責任，而台灣年輕世代似乎比他們父母一代具有更堅定捍衛國家的戰鬥意志。我們有意志保衞家園，也積極強化自我防衛能力，不會要求其他國家為保衛台灣而戰，但希望相關國家提供台灣防禦性武器裝備，並且堅定支持我國，避免中國誤判情勢，而造成威權國家更為挑釁冒進。