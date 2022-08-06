恐怖片《咒》在上映後便獲得好評無數，在全台創下1.7億台幣超高票房，被視作今年台灣電影票房奇跡，掀起了一陣台式恐怖潮，南韓人氣女團（G）I-DLE成員舒華日前就化身該電影狂熱粉絲，在直播中毫不掩飾對該片的喜愛，不僅大讚該電影好看，更在直播中「試戲」演精彩橋段，並毛遂自薦希望出演續集，釣出導演柯孟融對此作出回應。

舒華日前開直播與粉絲聊天，被問到「《咒》好看嗎？」，她毫不猶豫回覆很好看，還激動喊，「如果要出第2季請找我演，真的不會讓你失望的」，開始還原劇情橋段過戲癮，只見她馬上瞪大雙眼，面露懼色地四處張望，將泡麵摔在地上製造音效，最後說出台詞「有靈動」便忍不住笑場。

「試戲」片段經粉絲剪成精華片段後發上推特，掀起網友一陣熱議，「一整個抓到精髓欸」、「非常會演」，更有粉絲留言，「導演你看到了嗎」，豈料導演柯孟融轉發該則推文並回覆「I see」，讓粉絲紛紛敲碗希望能夠迎來2人合作。