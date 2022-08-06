針對民進黨新竹市長參選人沈慧虹提問民眾黨高虹安的兩岸議題，高虹安6日強調，她從來沒說過要將台灣民主自由和主權獨立問題，拿到談判桌上來談判，這是非常嚴重的指控，更是抹紅抹黑的惡質選舉文化，她嚴正澄清並要求沈慧虹不要硬把這些沒說過的話套給她。

高虹安指出，她是政治素人出身，很多素人在面對參選時都有壓力，就是因為這種抹紅抹黑的選舉手段越來越多，就像沈慧虹硬把別人沒說的話硬塞別人，她要再次提出嚴重澄清。

至於教育政策的問題，高虹安強調，民眾黨陣營很負責任提出6大政見保證，這些都是她和市議員參選人們，不斷接受地方家長團體，包括竹科媽媽和袋鼠媽媽、護苗協會等陳情，也認真地走訪基層和家長溝通，才會了解長年在新竹入學和學區爆量等越來越嚴重的問題。

她說，7年半來沈慧虹對這些學生家長團體的陳情，從原本冷淡不積極，也從未曾正面回應用地爭取的陳情，卻突然在選前3個月，拿出1塊不曾提出的交通用地，要變更做為興建關埔校舍等，地方都很質疑，為何前面7年半都不聞不問？卻在選前橫空出現用地。

她質疑這難道是為選舉開空頭支票？因為變更用地還要經過都發處和都市計畫通過等，而且交通用地改校地後，原來的交通規畫該如何進行？

高虹安也質疑，沈慧虹匆忙提出要把交通用地改為校舍，但這是土地變更需要相當長的時間，對於目前已相當嚴重的入學問題緩不濟急，她也想問沈，為何前7年半對於顯而易見、多次家長陳情的學區爆量問題沒有實質行動，卻到選前3個月才開出選舉支票，這讓民眾很難信服。