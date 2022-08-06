2022台灣無人飛機創意設計競賽，6日移師苗栗市經國飛行場舉行。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

2022台灣無人飛機創意設計競賽，6日移師苗栗市經國飛行場舉行。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

近期連續爆發俄烏戰爭以及台海危機，無人機扮演角色日益重要，為了深化苗栗縣無人機研發，苗栗縣政府今年特別邀請國內知名「台灣無人飛機創意設計競賽」移師苗栗市經國飛行場舉行賽事，共有淡江大學航太學系等15個大專院校組隊報名參賽，6日上午正式登場，現場更有苗栗縣航空模型飛行協會的飛行表演，為賽事增添不少磅礡氣勢。

由中華民國航空太空學會所創辦的「台灣無人飛機創意設計競賽」，賽事是從2007年開辦，是國內歷史最悠久的無人機比賽，今年的賽事是由淡江大學航空太空工程學系與翔隆航太公司共同承辦，苗栗縣政府特別結合苗栗縣航空模型飛行協會等，全力爭取在苗栗市經國飛行場舉辦，為橫跨產、官、學等機構的無人機年度盛會。

苗栗縣府勞青處指出，經國飛行場的場內劃有一條長300公尺、寛20公尺的飛機跑道及3個直昇機與多旋翼機測驗區，是目前國內最有規模的飛行場地之一，具有乾淨的空域且交通位置便利，被各地玩家視為條件優異場域。

苗栗縣政府全力推廣無人機的應用發展，為了扎根國內航太教育，提升飛機設計水準，推廣航太科普教育及擴展產學合作風氣，培養更多航太系統整合人才，以帶動產業運用促進無人機相關產業發展。

這次競賽共有淡江大學、萬能科大、逢甲大學、虎尾科大、成功大學、空軍航技等大專院校共15隊參賽隊伍、約150人參與賽事，比賽項目涵蓋「飛機設計」、「載重能力」、「飛行技巧」與「技術創新」等面向，比造型也比飛行性能，讓飛機迷看得直呼過癮。除了精彩賽事外，現場更有苗栗縣航空模型飛行協會的飛行表演，為賽事增添不少磅礡氣勢。

勞青處處長彭德俊表示，縣府自2017年啟動無人機政策，實施至今已有相當成果展現，顯示無人機不論在偵察、監控、災害探查、海巡、救難等，都可達到事半功倍效果，最重要的是提升值勤人員安全，具有軍事、公務、商務等多種產業價值，為培育無人機專業人才，多次辦理培訓課程至今已培訓超過百位無人機飛手，每年課程名額供不應求，今透無人飛機創意設計競賽交流平台增進視野，讓航空相關科系學生可將所學具體應用，作為我國無人機人才與產業的搖籃。

此外，為吸引更多優秀飛手展現精湛飛行技巧並透過無人機視角發掘「苗栗之美」，縣府舉辦2022「飛勁苗栗·啟動心旅程」空拍攝影及微電影比賽，最高獎金10萬元，獎項高達40項，徵件日期至111年9月12日止，歡迎有興趣的飛手一同來參與。