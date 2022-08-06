行政院長蘇貞昌今前往淡水視察淡北道路工程宣布核定補助經費，除感謝各界，也不忘感謝林佳龍在交通部長任內的交通規畫。新北市議員陳偉杰指出，民進黨政府刻意拖延興建淡北道路，就為在選前將這件事作為選舉支票，卻不知淡水民眾苦苦等待許久，他也說，蘇連續兩天到新北開支票，不曉得的人還以為現在是蘇貞昌要選市長。

陳偉杰指出，淡北道路二階環評在2020年1月就已通過，兩年前就該核定興建的項目，卻因民進黨政府的刻意拖延，時至今日才宣布核定，他在市議會上個會期質詢時就已預言，民進黨政府將淡北道路進行政治操作，恐怕會在其新北市長提名後才核定，果不其然一語中的。

陳偉杰強調，新北市有東西兩大交通建設，東有基隆捷運與捷運汐東線，西有淡北道路，從八年前林右昌競選市長時所開的基隆捷運支票，到連任時改開基隆輕軌支票，如今又將面臨選舉，卻又改回興建基隆捷運，而且還預計明年底才會動工，並且捷運汐東線目前更尚未核定，這擺明就是想看年底基隆市長的選舉結果再來評估，亦或是在2024年總統大選前才動工剪綵，作為選舉操作來大書特書、收割政績。

陳偉杰表示，同樣操作也用在淡北道路上，在選前才宣布核定，拿來當作民進黨的選舉支票。但憂心的是民進黨的跳票紀錄，眼看基隆捷運的一再反覆，一旦年底林佳龍未選上市長，就更不知是否會因民進黨的「技術性干擾」而繼續拖延。

陳偉杰再次預言，倘若年底新北、基隆市長選舉民進黨全部鎩羽，淡北道路、基隆捷運與汐東線恐怕又會遭「技術性干擾」，因為2024又將面臨總統大選，屆時民進黨還得再開支票。如果運氣好，這兩大工程會在總統大選前進行動工典禮，被民進黨政府拿來剪綵做政績，大肆宣傳一番。

陳偉杰批評，蘇院長巡視新北的建設時，每一場都成了林佳龍的造勢大會，基隆捷運還被蘇院長大書特書成為林佳龍在交通部長任內協調有方的政績，但同樣在他任內環評過關的淡北道路，卻為何遲遲核定不了？就因基隆是民進黨執政而新北不是，民進黨政府建設分藍綠。

陳偉杰強調，淡北道路是解決淡水交通問題的重要解方，也是淡水民眾殷殷期盼多年的重大建設，而蘇院長是台北縣的老縣長，應更能體會淡水民眾的需要才對，呼籲民進黨政府少點私心多點佛心，別再政治操作了。