南迴藝術季將於21日登場，台東縣長饒慶鈴臉書搶先公布「最美候車亭」。（摘自饒慶鈴臉書）

邁入第4年的台東南迴藝術季將於21日登場，藝術作品近日陸續在各地點設置，台東縣長饒慶鈴臉書粉絲專頁搶先公布其中1項作品「微光懸亭」，藝術家陳宣誠將單調的候車亭賦予絢麗色彩；饒慶鈴說，這是南迴最美的候車亭。

饒慶鈴6日在臉書粉絲專頁張貼1張南迴公路大溪國小候車亭的照片，貼文一出立刻引起千名網友按讚詢問「太美了！好漂亮，請問這在哪？」，許多人紛紛留言相約趁著暑假期間先去採點拍美照。

饒慶鈴說明，這是由建築師陳宣誠打造的微光懸亭，絢麗奢華的色彩、包圍著略顯陳舊的大溪國小候車亭，傳遞在地的溫暖與守護孩子的心意。即日起南迴藝術季9件作品將陸續完成，除了在南迴各鄉鎮外，今年也會有1件作品設在台東森林公園，讓台東處處是藝術，轉角都是美。

民眾也在臉書留言「已訂好火車票了啊…怎能錯過南迴藝術季活動呢」、「以藝術，綻放台東藍！」、「可否開放藝術家或鄉民提案改造候車亭」、「太美了」，部分民眾擔心公車該停靠哪裡，粉專也回應，這是大溪國小的候車亭，並不是公車行經路線。