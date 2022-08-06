父親節將至，不少網友在論壇上發文想為親愛的老爸來個大改造，卻不知該從何下手，不妨參考來自國外時裝品牌的穿搭，從之找出最適合父親的帥氣裝扮。
針對喜愛高調路線的潮爸，建議可以透過具設計感、主題性的單品，例如Versace早秋系列包款，以黑白色及全新比例重新演繹巴洛克圖案，而品牌代表性的Medusa梅杜莎也為整體增添霸氣風範，另外若是有運動習慣的爸爸，則推薦Odissea運動鞋，該系列運用簡潔的線條打造流線型曲線，不論是運動休閒造型或正裝都能輕鬆搭配。
偏愛都會紳士風格來自英國的dunhill，講到英國紳士必然會想起它，其俐落精緻的剪裁，可助男士們塑造典雅氣質，不少知名藝人如貓王、邱吉爾等皆是品牌粉絲，此次父親節品牌推薦多款配件如包款、皮帶、袖釦等，幫助在經典造型當中增添造型亮點。
另外，在夏季必備的配件「墨鏡」，法國時尚品牌Berluti，除推薦不少品牌服飾以及經典鞋履外，也推薦不少有型帥氣的太陽眼鏡，讓父親們在這個夏天，不畏陽光展現帥氣面貌。
若是個性低調的老爸，則可參考義大利品牌Loro Piana，該牌在面料選擇上皆精選高級舒適面料，在剪裁方面也特別用心，只要穿上除可提升父親的優雅品味，也能讓他擁有極佳的穿著體驗，另外若突然想要來點不一樣的搭配，也可選用具有獨特色彩的配件單品，如皮帶、海軍帽以及撞色運動鞋等。
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