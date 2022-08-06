父親節將至，不少網友在論壇上發文想為親愛的老爸來個大改造，卻不知該從何下手，不妨參考來自國外時裝品牌的穿搭，從之找出最適合父親的帥氣裝扮。

Versace La Medusa Silver Baroque印花後背包，6萬4000元。（Versace 提供）
Versace La Medusa Silver Baroque印花後背包，6萬4000元。（Versace 提供）
Versace Odissea早秋系列 男士運動鞋(黑色) ，3萬1000元。（Versace 提供）
Versace Odissea早秋系列 男士運動鞋(黑色) ，3萬1000元。（Versace 提供）
Versace Silver Baroque 郵差包，3萬4000元。（Versace 提供）
Versace Silver Baroque 郵差包，3萬4000元。（Versace 提供）

針對喜愛高調路線的潮爸，建議可以透過具設計感、主題性的單品，例如Versace早秋系列包款，以黑白色及全新比例重新演繹巴洛克圖案，而品牌代表性的Medusa梅杜莎也為整體增添霸氣風範，另外若是有運動習慣的爸爸，則推薦Odissea運動鞋，該系列運用簡潔的線條打造流線型曲線，不論是運動休閒造型或正裝都能輕鬆搭配。

dunhill d字標識皮帶，1萬2500元。(dunhill 提供）
dunhill d字標識皮帶，1萬2500元。(dunhill 提供）
dunhill Lock黑色硬殼包，6萬5500元。(dunhill 提供）
dunhill Lock黑色硬殼包，6萬5500元。(dunhill 提供）

偏愛都會紳士風格來自英國的dunhill，講到英國紳士必然會想起它，其俐落精緻的剪裁，可助男士們塑造典雅氣質，不少知名藝人如貓王、邱吉爾等皆是品牌粉絲，此次父親節品牌推薦多款配件如包款、皮帶、袖釦等，幫助在經典造型當中增添造型亮點。

Berluti Glint 黃色太陽眼鏡，1萬6500元。（Berluti 提供）
Berluti Glint 黃色太陽眼鏡，1萬6500元。（Berluti 提供）
Berluti Eden Scritto 海軍藍皮革休閒鞋履，3萬4500元。（Berluti 提供）
Berluti Eden Scritto 海軍藍皮革休閒鞋履，3萬4500元。（Berluti 提供）
Berluti Eclipse 藍色太陽眼鏡，1萬5200元。（Berluti 提供）
Berluti Eclipse 藍色太陽眼鏡，1萬5200元。（Berluti 提供）

另外，在夏季必備的配件「墨鏡」，法國時尚品牌Berluti，除推薦不少品牌服飾以及經典鞋履外，也推薦不少有型帥氣的太陽眼鏡，讓父親們在這個夏天，不畏陽光展現帥氣面貌。

Loro Piana Kent夾克外套，22萬3200元。（Loro Piana 提供）
Loro Piana Kent夾克外套，22萬3200元。（Loro Piana 提供）
Loro Piana 喀什米爾海軍帽，1萬9300元。（Loro Piana 提供）
Loro Piana 喀什米爾海軍帽，1萬9300元。（Loro Piana 提供）
Loro Piana 撞色運動鞋，2萬8000元。（Loro Piana 提供）
Loro Piana 撞色運動鞋，2萬8000元。（Loro Piana 提供）

若是個性低調的老爸，則可參考義大利品牌Loro Piana，該牌在面料選擇上皆精選高級舒適面料，在剪裁方面也特別用心，只要穿上除可提升父親的優雅品味，也能讓他擁有極佳的穿著體驗，另外若突然想要來點不一樣的搭配，也可選用具有獨特色彩的配件單品，如皮帶、海軍帽以及撞色運動鞋等。

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