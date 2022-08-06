高雄城中城大火造成46人喪命，市政府公務管理遭質疑瀆職。但高雄地檢署昨以市府相關主管機關沒有涉及廢弛職務等不法情事，簽結全案。國民黨下午質疑，高檢忽視官員責任，監察院調查結果出爐遙遙無期，難道是中央地方官官相護？

國民黨舉例，督導工務部門的副市長林欽榮主持的調查小組所作的「城中城行政調查報告」，直指高雄市政府消防局與工務局有行政疏失，如今檢調竟全面查無不法簽結，國民黨深感遺憾。

國民黨指出，「城中城」大火發生後，陳其邁便雷厲風行查察公安，不就證明「城中城」是因高市府懈怠才成公安死角？高市府列管高強度商業類建築物8800多件強制公安申報，住宅類僅要求16層以上住宅納管，致使城中城不在列管範圍，難道高市府毫無責任？

國民黨更批評，高雄城中城大火市史上最嚴重，多局處對此有行政疏失，過往台中市發生阿拉夜店大火時，曾嗆時任台中市長胡志強下台的高雄市長陳其邁，到現在卻仍一副事不關己，甚至連副市長層級都無人負起政治責任。

國民黨揶揄，當初「城中城」大火時自請調查的監察院，迄今調查結果無消無息，這也不禁讓人感嘆：上到司法、監察，下到高雄市政府，通通都是綠營自己人，官官相護怎麼會有事？