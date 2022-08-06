今天在大聯盟場上道奇以8：1痛宰教士，此戰未演先轟動，因為道奇兇猛打線要正面迎戰教士全新組合，未料結果一面倒，磨合許久的道奇相對穩定，他們派出岡索林(Tony Gonsolin)先發，主投5局未失分，而打線首局、3局各下4分提前鎖定勝利，捕手威爾史密斯(Will Smith)繳出猛打賞，對面的索托(Juan Soto)則有1安打。

Chris Taylor is back! He puts the Dodgers up 6-0! pic.twitter.com/2Fqohq39mV — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) August 6, 2022

教士補進強打索托、貝爾(Josh Bell)、祖瑞(Brandon Drury)，組成不遜於道奇的豪華打線，雖然小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)還未歸隊，仍讓外界充滿無限期待。而此戰他們與道奇正面對決，結果卻被對方牢牢封鎖，首局他們其實有望先搶下分數，索托、貝爾都從岡索林手中敲出安打攻佔一二壘，但最後錯過了絕佳時機。

道奇下半局告訴他們何謂真正豪華打線，當家外野貝茲(Mookie Betts)率先敲出二壘安打，接著再靠史密斯、艾伯托(Hanser Alberto)聯手攻下4分。3局教士只有馬恰多(Manny Machado)擊出長打，又一次錯過得分機會，3局下道奇再爆發，史密斯延續手感敲安，泰勒(Chris Taylor)擊出二壘安得分還盜上三壘，不讓對方喘息。

Cody Bellinger makes it 8-0 Dodgers! They're pouring it on! pic.twitter.com/6gRRADjZoA — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) August 6, 2022

隨後貝林傑(Cody Bellinger)用長打灌下2分，此局又製造一次成功的「4分打」！道奇讓教士先發馬納亞(Sean Manaea)苦不堪言，此戰他4局被敲10支安打失掉8分，就算送出7次三振仍壓不住局面，最後吞下敗投，自責分率升到4.74，而道奇先發岡索林僅被敲3安打成功取勝，戰績13勝1敗，自責分率僅2.30。