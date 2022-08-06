美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）日前訪台，引發中共強烈譴責，不僅禁止台灣多項農漁產品及加工食品輸入，近日更在台灣周邊海域進行軍演。對此，民眾黨主席柯文哲今天表示，中美對抗短期內無法改變，台灣不論對美國、中國及周邊大國都要溝通，完全沒有溝通是很可怕的事情，尤其是民主主義高漲，過度可能會讓很多事情難控制。

針對兩岸關係緊繃，柯文哲指出，從醫學觀點來看，預防容易，治療困難，日前美國總統拜登與中共國家主席習近平視訊會談，相信中美雙方有溝通知道底線在哪裡，就他的理解，國際問題，通常是大家表態把底線講清楚，避免擦槍走火。

柯文哲用同樣概念套在台灣，中美對抗短期內無法改變，台灣不論跟美國、中國及周邊鄰近大國日本等，都要有溝通，特別是民主主義高漲，如果過度可能會讓很多事情難以控制，希望中美兩邊有兩好溝通外，台灣跟其他大國也要有所溝通。

柯文哲重申，他主張要溝通，避免擦槍走火，呼籲北京政府要冷靜．不要被民主主義推著走。柯以舉辦雙城論壇為例，他當然知道舉辦是扣分，但在困難情況下還是要溝通，因為平常完全沒溝通太容易出事情。

柯文哲也喊話北京政府，口口聲聲說台灣人民是同胞，沒理由跟美國吵架，卻要遷怒台灣，修理同胞，沒有道理，呼籲在這種緊張時刻，大家都要冷靜。