桃園市72歲楊姓婦人在Line群認識朋友，加入股票投資群組，發現有群友常常留言感謝老師讓其賺錢，因此她匯入上百萬給老師投資，老師告知她賺到40萬元。她也確實接到銀行行員通知領錢，近日又參加群組股票抽籤，獲中100張，楊婦原本以為致富，才發現是詐騙行為。

桃園警方說，楊太太透過網友介紹加入股票投資群組，因楊太太平日即有投資股票，經過一段時間觀察，群組內的「同學」常留言感謝老師報的股票讓他們賺了很多錢，她也試著匯出上百萬款項投資，老師告知所賺款項40萬已匯入帳戶，7月底果然接到某銀行行員通知領錢，因此信心大增，近日群組通知她之前參加股票抽籤，380張股票抽籤額度，她們竟然抽到100張，必須在5日前將款項匯到指定帳戶，否則就視同放棄，於是楊太太準備將390餘萬的老本全部匯出。

員警研判是詐騙集團慣用手法，並舉出行員不會主動通知領款、不可輕信不實投資訊息，並勸說若有高獲利，「老師」可自行賺取何必告知他人？且若聽從詐騙嫌犯指示設立約定帳戶，極可能遭利用為人頭帳戶，屆時將成為詐騙共犯，員警與行員多方勸說，終於使她放棄匯款及帳戶設定。

桃園分局統計，從111年1月1日至今共攔阻成功達114件，攔阻金額有4940萬餘元，平時即由偵查隊及各派出所到轄區內各金融機構宣導，提醒金融機構從業人員遇案一定要多加關懷提問，幫民眾守護荷包。日前也邀集各金融機構到分局舉行座談會，除宣導內政部「新世代打擊詐欺策略行動綱領」工作重點外，也請轄區內阻詐成效優異的中國信託商業銀行人員做經驗分享，希望共同為打擊詐欺工作奉獻心力。