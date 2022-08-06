國民黨高雄市長參選人柯志恩5日在鳳山區和樂宴會館舉辦首場千人大會師「柯志恩大家族」見面會，她在活動中抨擊高雄市長陳其邁讓高雄公債全國最高、房價漲幅最高、租金成長率最高、貧富差距落差最高，再度引發藍綠雙方隔空交戰。

民進黨高市議員參選人黃偵琳表示，針對柯志恩批評陳其邁目前政策全都不行，她奉勸柯志恩抨擊前要先做功課，高雄公債是過去10年來唯二不但零舉債，且結餘還有0.28億，明年淨舉債為歷年最低，比今年再少1億元，而抗漲、貧富差距部分高雄工資成長率為六都第一，勞保提繳薪資提領六都排名第四。

另外，高雄交安事故2021年相較2020年減少1661件、傷亡數減少3036人次，治安方面2021上半年直接降為六都最低，工安2022年上半年相較2020年同期降幅29％，2022年上半年空氣品質良率還是歷年最高。

對此，柯志恩競選團對發言人陳冠安反擊，柯志恩談的是公共安全的層次，而黃偵琳竟拿工安的數據來反駁，高雄2021年的火災次數、死亡人數是六都最多，受傷人數則是次多，消防員、消防車輛六都減少最多，消防員服務人口比是六都最高。

陳冠安也提出相關數據回應黃偵琳，從2020年到2021年高雄家庭暴力件數從1萬8912件增加到2萬1458件，增加數量不只是六都第一，更佔全國同時期增加件數的三分之一，暴力犯罪數量雖然確實減少，但暴力犯罪破獲率也大幅下降，更是六都最低，此外，柯志恩談貧富差距擴大，黃偵琳竟用工資成長來說嘴，令人不解，還有從環保署2021年空氣品質指標統計來看，高雄的AQI平均值71高過台南67、台中59、台北52、桃園52、新北51，確實是六都最高。