鄧紫棋為新專輯打造電影級的「音樂連續劇」。（華納唱片提供）

鄧紫棋閉關半年多，近日帶著全新專輯《啟示錄》重返歌壇，她將社群改名為「Gloria-歌莉雅」，預告專輯將以「音樂連續劇」形式公開14首MV，總製作費高達1億1000萬台幣，以「Gloria-歌莉雅」為視角的沈浸式碎片預告正式曝光，共出現「樂土」、「廢土」、「現實」3大場景，其中率先問世的先行曲〈GLORIA〉MV，光單集製作費就超過2200萬台幣。

Gloria在「樂土」的粉紫色夢幻世界，與好友歐陽娜娜扮演的好友露露到處狂歡，也與Evan（孫晨竣飾）甜蜜約會，2人在MV裡貼身緊擁，情緒轉變感染力十足，盡顯她演技爆發力。此外，在「廢土」的黑暗席卷寂靜荒涼中，Gloria身披黑袍獨身遊蕩，被拋棄的痛苦將曾經的美好盡數撕裂；而在平行「現實」世界中，Gloria則以短髮造型驚喜亮相，頭戴VR眼鏡的舉動為整個故事披上一層科幻色彩。

14支MV於龐大世界觀之下，場景宏大，質感高級堪比電影大片，然而這次的製作其實也面臨不少困難，不僅曾因疫情升溫導致音樂連續劇開拍後屢次喊停，甚至更被迫更換演員、全部重拍等重重困難，但鄧紫棋帶領著團隊逐一克服了這些限制，最終完成了這些精彩的MV。