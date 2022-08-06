民進黨新竹市長參選人沈慧虹6日參加課桌椅再生手作課程，親手彩繪二手課桌，隨後也參加「幸福慢飛、恆星有愛」畫展，她表示，新竹市是溫暖、幸福的城市，日前她推出「早療身障照護加倍」政見，就是要讓政府當所有家庭最大的靠山。

沈慧虹今天在市議員李妍慧、新竹市自閉症協進會理事吳歡連的陪同下，參與「髒髒救援行動─課桌椅再生手作課程」，與孩子一起重新彩繪廢棄課桌椅，沈慧虹並陪孩子快樂創作，畫出心目中的喜愛的圖像。

她表示，看見孩子的多元性、讓孩子快樂發展很重要，她推出「身障、早療照護加倍計畫」，未來將在社區增設早療據點，當新竹市早療家庭的靠山，她也呼籲大家可以多多購買由自閉症協進會「星願工坊」的產品，一起支持身障朋友在社區自立生活，讓新竹市幸福加倍。

沈慧虹隨後參加新竹市智障福利協進會舉辦的「幸福慢飛、恆星有愛」畫展，她在創會長趙振國、總幹事劉玉梅、前理事長陳慶田的導覽下，欣賞每位孩子用生命力畫出的創作，她也特別在展區寫下「每個孩子都是我們希望的光」，祝福畫展順利、每個孩子開心長大。

沈慧虹指出，她上周宣布的「早療、身障照護加倍」政見，就是要透過「提高服務親近性、讓照護走進社區」的方式，推動小型作業所、自立生活協作與社區參與服務等項目，讓身心障礙朋友能自立、建立生活尊嚴，也讓照顧者有喘息空間。