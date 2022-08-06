金門縣府今天表揚14位模範父親及14位新好爸爸之二。（金門縣府社會處提供）

楊鎮浯縣長祝福全天下爸爸「父親節快樂！」也鼓勵大家以實際行動表達對爸爸的愛。（金湖鎮公所提供）

金門5鄉鎮長出席父親節表揚大會，祝福全天下爸爸「父親節快樂！」（金門縣府社會處提供）

金門縣府今天表揚14位模範父親及14位新好爸爸，楊鎮浯縣長偕5鄉鎮長祝福全天下爸爸「父親節快樂！」也鼓勵大家以實際行動表達對爸爸的愛。

楊鎮浯率同縣府社會處長董燊主持表揚大會，金城鎮長李誠智、金湖鎮長陳文顧、金沙鎮長吳有家、金寧鄉長楊忠俊、烈嶼鄉長洪若珊、金寧鄉代表會主席莊振源、烈嶼鄉代表會主席方駿洋等人出席。

楊鎮浯表示，父親在每位子女的心中，都是一座堅不可摧的高山，看似遙遠，卻一直在我們看得到的地方默默守護我們，父親也用他自己的方式，傳遞對於家庭的愛，在父親這座山的庇蔭、支撐之下，我們每個人在自己的人生軌道上行走，因為有爸爸這座靠山，我們才能無後顧之憂。

金門縣111年度模範父親暨新好爸爸獲獎名單如后：

一、模範父親：金城鎮-陳金城、蔡顯興、陳文壽、吳進興。金湖鎮-蔡承坤、呂榮商、陳溢祥。金沙鎮-黃天順、李榮協。金寧鄉-楊誠習、楊文西、翁水柄。烈嶼鄉-洪國泰、方金龍。

二、新好爸爸：烈嶼鄉-林世豐、林中木。金寧鄉-李榮翔、宋界強、蔡一尚。金沙鎮-黃添寶、張志源。金湖鎮-楊恭儉、陳緯仁、陳武雄。金城鎮-盧禮智、洪志鋒、藍世溫、王正堯。