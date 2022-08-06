日本今天紀念人類第一起原子彈攻擊事件77週年，聯合國秘書長古特瑞斯在廣島出席紀念儀式時說，全球各地可能引發核災的危機升溫，「人類正在玩一把上膛的槍」。

法新社報導，古特瑞斯（Antonio Guterres）在年度紀念活動上描述廣島承受的恐怖經歷時，警告烏克蘭、中東地區和朝鮮半島危機所構成的風險。

他說：「一眨眼的時間，這座城市裡數以萬計的人們遭到殺害。婦孺、男人們在地獄般烈火中焚燒。」倖存者則「受到放射性遺禍荼毒」，出現癌症和其他健康問題。

古特瑞斯說：「我們必須自問：我們從這座城市上空冒出的蕈狀雲中學到了什麼？」

美國於1945年8月6日轟炸廣島，連同轟炸過後因暴露於輻射而消殞的人們共計約14萬人喪命。

古特瑞斯重申本週在美國紐約「禁止核子擴散條約」（Nuclear Non-Proliferation Treaty）大會上的警告說，今天，「嚴重的潛在核危機正迅速擴散，從中東、朝鮮半島，到俄羅斯對烏克蘭的侵略」。

他說：「人類正在玩一把上膛的槍。」

美國仍是唯一在衝突中使用過核武的國家，但古特瑞斯說，全球各國軍火庫目前握有近1萬3000件核武。

天還沒亮，廣島原爆的倖存者與罹難者家屬陸續聚集在廣島市和平紀念公園，向原爆受難者致哀。早上8時15分，即當年原子彈投下的那一刻，全場民眾默哀。

俄羅斯大使沒有受邀出席紀念儀式，但他昨天造訪廣島在和平紀念公園獻花。

自從俄羅斯2月入侵烏克蘭以來，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）幾乎不加掩飾地數度威脅暗示有意部署戰術核子武器。

廣島市長松井一實今天發表演說時，也引述俄羅斯小說名著「戰爭與和平」（War and Peace）作者托爾斯泰（Leo Tolstoy）名言說：「不要把自己的幸福建築在別人的不幸之上，因為唯有他們幸福，你才能找到自己的幸福。」