華新(1605)公布第二季財報，第二季營收504.83億元，年增28.9％，毛利率10.43％，歸屬母公司稅後淨利54.55億元，年增52％，創單季新高，每股盈餘1.59元；上半年營收930.4億元，年增36.8％，毛利率11.56％，營業利益684.16億元，歸屬母公司稅後淨利92.89億元，年增7成，每股盈餘2.71元。華新指出，鎳生鐵及不鏽鋼受價格走跌影響，第三季保守看待，第四季可回到正常水準；電線電纜受惠台商回流、電網建置需求，目前產能滿載狀況有望延續到年底，下半年獲利穩定。

不銹鋼業務方面，煙台冷精棒廠與盤元廠高效產線，預計明年初試產、第三季量產；義大利不銹鋼棒線材廠Cogne預計於2023年初完成併購，將進入高端認證產品市場。

董事會也通過，以增資入股方式，取得印尼PT. Westrong Metal Industry(緯創)29.5％股權，交易金額為美金1.46億元，投資後，華新按持股比例整體鎳產量預計增加至8.4萬噸純鎳金屬。緯創位於印尼緯達貝青山工業園區 (Indonesia Weda Bay Industrial Park)，正興建4條冰鎳/RKEF (Rotary Kiln Electric Furnace迴轉窯電爐)產線及1座每小時發電量38萬KWH的自有電廠，將於2024年第一季量產，每年可生產純鎳金屬55,000噸，供應EV電動車與儲能設備等製造廠商所需。