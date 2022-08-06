吳怡霈（左起）以及賴慧如獻上「束脩六禮」，提前替胡瓜慶祝父親節。（民視提供）

綜藝天王胡瓜5日與吳怡霈、賴慧如熱鬧開錄《最強綜藝秀》，胡瓜提到因為小禎將於8日父親節當天出國，所以1個月前就預訂錄影這天要提前跟小禎、胡釋安吃飯，卻因錄影撞期無法成行，胡瓜搞笑說「改期跟小孩吃飯，變成他要買單」，笑歪眾人。

當天吳怡霈、賴慧如2位女主持人獻上「束脩六禮」代表兩人滿滿心意，要跟如師如父一樣的胡瓜歡慶父親節，讓胡瓜笑說太可愛的古禮，很像人家來「下聘」一樣，差點以為嫁女兒。

吳怡霈被問到如果有男友會不會帶來給像爸爸一樣的胡瓜看？她無厘頭說男友都是「換來換去」，解釋男友都是八字沒有一撇的，如果是「結婚對象」一定帶來給瓜哥鑑定，難得鬆口有對象、非單身，讓眾人給予滿滿祝福。話鋒一轉，胡瓜調侃另一名主持人賴慧如從來沒帶男友給他看過，賴慧如說因為胡瓜太忙，有時間一定把「朋友」帶給他看。

此外，胡瓜、吳怡霈、賴慧如3位主持人親力親為，不光是胡瓜燒腦想節目內容，還預告會親自上陣表演，吳怡霈在訪問時差點直接掀裙子，要秀出「痕跡」證明苦練當中，身經百戰的賴慧如更說已「全身瘀青」了，拼了命表演要讓觀眾看到爽。《最強綜藝秀》27日起每周六晚上8點在民視播出。