狄鶯與孫鵬所生獨子孫安佐2018年在美國念書時因涉及恐攻一度被捕，遭關238天後回到台灣，返台後遭士林地檢署起訴指控非法製造手槍未遂，歷經二審後法院判定公訴不受理，狄鶯夫妻日前也為此到龍山寺謝神，而孫安佐昨(5日)晚間則曬出黑底白字圖說：「有些事我一直隱瞞著大家，是時候加倍奉還了，明天......」，似乎預告想說沒說出的話。

22歲孫安佐4年前在美國就學時突然被舉報揚言恐攻，警方後來在其寄宿家庭搜出彈藥和槍枝，一度岌岌可危，狄鶯夫妻後來為了救子親飛美國停工8月，也傳出狄鶯為了救子聘請王牌律師相助，不計代價，為此還變賣家產，總計燒了上千萬台幣，2018年11月法院宣判孫安佐以羈押折抵刑期，已刑滿可獲釋，但須立刻強制出境，且終身不能入境美國。

孫安佐曬出持槍照片。（圖／翻攝自sun_edward_64 IG）

孫安佐回到台灣後，檢察官經近2年偵查，依製造手槍未遂罪起訴孫安佐，一審時士林地方法院認為台灣沒有審判權判決公訴不受理，檢上訴後，二審高院再度駁回，理由是犯罪地法律為不罰之行為，不經言詞辯論仍判公訴不受理，可上訴。

見此，狄鶯日前帶著老公孫鵬回龍山寺還願，並發送蘋果給媒體，希望大家都「平平安安」，而稍早，孫安佐先曬出全黑圖揚言有事情想「加倍奉還」，接著曬出持槍照片說：「今晚6點，我將公開所有的事情，我已經忍夠久了」。而愛子心切的狄鶯還願時不斷強調兒子很乖，沒走過歪路，對兒子今天的行為，狄鶯表示：「兒子有自己的想法，只要不違法不會去干涉。」至於兒子秀出與槍合照，狄鶯則說是玩具槍，不會真的去掃射。