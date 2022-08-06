行政院長蘇貞昌一連2天與新北市長侯友宜（中）同場視察新北交通建設，被外界解讀是在幫民進黨新北市長參選人林佳龍宣傳站台。侯友宜6日回應，不在乎選舉問題，只在乎民眾要他做的事，期盼與中央不斷溝通協調，過程中難免有不一樣的想法，但會全力克服完成。（張鎧乙攝）

今(6)日行政院長蘇貞昌前往新北市淡水區視察「淡北道路工程規劃」，也再度與新北市長侯友宜同台，然而蘇揆在致詞的時候，提到解決事情一定要感謝過程中幫忙的人，少講些爭功諉過、傷感情的話，暗酸新北市府近日針對多項建設槓上民進黨新北市長參選人林佳龍；對此侯友宜則表示，建設不分你跟我，大家同心齊力。

侯友宜今日接受訪問時，有記者提問指出，蘇揆連兩天與侯友宜同台視察新北的交通建設，是否會擔心是替對手林佳龍宣傳；侯友宜則表示，其實我不在乎選舉的問題，我最在乎的是市民朋友最關心、20年沒有核定的汐東線，以即26年沒有核定的淡北道路，「只要能夠核定，我馬上動工，馬上興建，這才是我最關心的，我完全不在乎」。

他說，自己在乎的是民眾要我做的事情，我們在座的民意代表也是這樣一個期待，所以建設只要快、速度、而且能夠周全，把它做好，這是我們最深的期待。

針對蘇揆在致詞時，提到說少一點爭功諉過或是傷感情的話；對此侯友宜則說，自己從擔任新北市長以來，都是全力以赴就是希望把市政做好，市政的工作千頭萬緒，每一個市政幾乎重大的工程都要經過中央來核定，自己更期盼用同樣的一個心情來看地方的建設，大家同心齊力把事情做好，這也是我出來身為擔任市長所應該扮演的角色。

他指出，所以不管是任何的建設，只要跟中央在一起，自己都希望齊心齊力，不斷的溝通、協調、折衝，把事情做好；這過程大家難免有不一樣的想法跟意見，但是最重要只有一點，民眾要的，市長一定要想辦法全力克服完成，「這是自己的責任、該做的事情」；所以談到建設不分你跟我，大家同心齊力，而且民之所欲，我們一定要全力以赴，把事情做好。