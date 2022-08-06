許多人認為，男人在一段感情中理所當然要站在主導地位，但隨著女權意識提升，很多時候女性並非眾人認為的那麼沒主見，要把以前三從四德的舊觀念強加在女性身上，更是天方夜譚。《搜狐網》運勢專欄就點名4大星座女獨立自主、氣場強大，最讓男人無法駕馭。

▍摩羯座

摩羯女是典型的外柔內剛，柔弱只是隱藏實力的保護色，極富事業心和責任感的她們，只要能自己獨立完成的事情就不會去麻煩別人。感情方面，對於另一半有著獨特的眼光和絕對的要求，所以若想追求摩羯女，勢必要先考慮自己是否足夠優秀到讓對方心悅誠服，否則絕對駕馭不了這樣的高冷女王。

▍水瓶座

水瓶女擁有天馬行空的想法，和追求自由的渴望，如果追求者想試圖掌控她們，只會將她們越推越遠。假設真的與水瓶女交往，另一半就必須順從她們的意願、給予她們自由的空間，並且還要追得上水瓶座的思維，否則這段感情不容易長久。

▍處女座

處女女相當有主見也比較強勢，不管做什麼都不會盲目跟從，所以男人要想駕馭她們比登天還難。此外，處女女理性又吹毛求疵，經常對另一半各種挑剔，只要對方沒有達到自己設下的標準，就算百般獻殷勤也感動不了她們。

▍獅子座

獅子女擁有強大的氣場，本身自信十足，發起脾氣便一發不可收拾。由於處女女相當大女人，喜歡掌控自己所有的事物，因此男人若想駕馭她們是不可能的事情，反之還要做好被處女女控制的心理準備，以及能否承受得了她們容易爆炸的壞脾氣。