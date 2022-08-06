後疫情時代崛起，跨國交流透過虛擬實境方式呈現也成為選項之一，宏達電(2498)宣布，與外貿協會合作，為「2022年馬來西亞臺灣形象展(Taiwan Expo in Malaysia 2022)」打造跨越國界的虛擬開幕活動會場，成功將虛實融合，科技感十足。

疫情的來襲，讓全球商務人士開始意識到，實體展會所衍生的場館、交通、人力資源及公衛問題，皆為疫情下需解決的重要議題。為此，宏達電自創並與策略夥伴共同開發了各式虛擬交流平台，嶄新的VR虛擬展覽及活動平台解決方案Engage，突破空間及時間的限制，提升遠距協作與跨境媒合的機會。平台同時支援VR、PC及行動裝置，讓世界各角落的用戶皆能隨時隨地參與。在VR世界體驗的同時，也能像在真實世界中一樣面對面交流。

VR/AR被視為通往元宇宙的重要敲門磚，根據TrendForce數據顯示，2021年全球虛擬實境(VR)應用內容市場規模達21.6億美元，但預計到2025將達83.1億美元，年複合成長率為40%。

宏達電亞太區總經理黃昭穎表示，外貿協會擔任帶領台灣企業出海的重責大任，為了強化與各國商業活動的連結，貿協同仁需要飛越世界各地辦展參展，耗費鉅額的人力物力，然而疫情造成許多國際大型展覽被迫停辦。這次貿協首次應用元宇宙技術於跨國連線的開幕活動進行虛實混合展出，為會展產業締下全新紀錄。我們很榮幸能透過此次活動展現台灣軟實力，並為未來商業交流、創造力、生產力整合的全新世代提供強大協作環境。