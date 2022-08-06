英國情報單位說，烏俄戰爭即將進入新階段，最激烈的戰鬥自扎波里日亞附近延伸到刻松，整個前線約達350公里

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 6 August 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/cyB1fVrATh — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 6, 2022

據《路透社》（Reuters）6日報導，英國防部指出，數個俄羅斯營級戰術群（BTG）已部署到克里米亞，而英情報單位研判，這些是要用來支援刻松地區的俄羅斯軍隊，以此推斷，俄方將在烏克蘭集結部隊，準備迎擊烏克蘭反攻，或是為了其他可能的進攻做準備。目前烏克蘭部隊仍致力打擊南部地區的橋樑，俄軍的彈藥庫和俄方不斷增加的補給點和鐵路運輸線。

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Major General Dmitro Marchenko, the commander of the Mykolayev Guard, said. Ukrainian Armed Forces need more heavy artillery and artillery on the whole front. The artillery force in Kherson today destroyed four ammunition depots along with Russian soldiers and enemy equipment. pic.twitter.com/USSFi5rmOA — hoá nguyễn văn (@vanhoa21737) August 6, 2022

目前大多數熱點都轉移到南方，從扎波羅熱向西南延伸到刻松的前線長約350公里，與第聶伯河平行，激烈的戰鬥不斷。英國情報單位周六研判，俄烏戰爭即將進入新階段，除了部署到克里米亞的新部隊外，東面的俄軍也正大舉集結到南部戰線。

俄方軍用卡車，坦克和牽引車組成的長車隊、拖著大砲和其他武器持續離開頓巴斯地區，向西南方向移動，而每個營級戰術群，皆由800人組成和1000名士兵組成。

A large formation of Ukrainian T-72s reportedly near Kherson Oblast pic.twitter.com/gMUkGxYYlK — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 5, 2022

烏克蘭南部前線城市尼古拉耶夫也宣布，將延長周五晚間至下週一早上的宵禁，州長表示，當局目前正試圖抓住與俄羅斯合作的人。此外，烏軍的部隊也正向刻松集結中。