英國情報單位說，烏俄戰爭即將進入新階段，最激烈的戰鬥自扎波里日亞附近延伸到刻松，整個前線約達350公里
據《路透社》（Reuters）6日報導，英國防部指出，數個俄羅斯營級戰術群（BTG）已部署到克里米亞，而英情報單位研判，這些是要用來支援刻松地區的俄羅斯軍隊，以此推斷，俄方將在烏克蘭集結部隊，準備迎擊烏克蘭反攻，或是為了其他可能的進攻做準備。目前烏克蘭部隊仍致力打擊南部地區的橋樑，俄軍的彈藥庫和俄方不斷增加的補給點和鐵路運輸線。
目前大多數熱點都轉移到南方，從扎波羅熱向西南延伸到刻松的前線長約350公里，與第聶伯河平行，激烈的戰鬥不斷。英國情報單位周六研判，俄烏戰爭即將進入新階段，除了部署到克里米亞的新部隊外，東面的俄軍也正大舉集結到南部戰線。
俄方軍用卡車，坦克和牽引車組成的長車隊、拖著大砲和其他武器持續離開頓巴斯地區，向西南方向移動，而每個營級戰術群，皆由800人組成和1000名士兵組成。
烏克蘭南部前線城市尼古拉耶夫也宣布，將延長周五晚間至下週一早上的宵禁，州長表示，當局目前正試圖抓住與俄羅斯合作的人。此外，烏軍的部隊也正向刻松集結中。
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